KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu? gibi soruların yanıtları binlerce öğrenci tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Üniversiteyi kazanan öğrenciler maddi destek ve yurt desteği için araştırmalar yapmaya başladılar. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvurularını 19 Ağustos itibari ile almaya başladı. Yurt başvurularının ardından şimdi de burs başvuruları heyecanla bekleniyor. KYK burs başvuruları hakkında merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK burs başvurusunun ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. KYK burs başvurusu hakkında resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuru işlemleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi E-Devlet kapısı üzerinden tamamlanacak. Öğrenciler, kurumun talep ettiği gelir beyanını doğru bir şekilde sisteme aktaracak. Sisteme aktarılan bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın diğer bakanlıklarla yapacağı soruşturması üzerine netlik kazanacak.

Gelir durumu kriterlerin üzerinde yer alan öğrenciler kredi almaya hak kazanacakken, doğru beyan veren ve maddi durumu kriterlerin altında kalan öğrenciler ise burs alma hakkında sahip olacak.

ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİN KREDİ KESİLME ENGELİ KALDIRILDI

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yönetmeliğinde yer alan maddeler nedeniyle herhangi bir işte çalışan öğrencilerin aldığı kredi kesilmekte yurtta barınma imkanları sonlanabilmekteydi. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre yeni dönemde öğrenciler, asgari ücretle çalışmalarken kredilerini de almaya devam edebilecek.

KYK'ya bağlı yurtlarda kalıp burs veya kredi alan öğrenciler en fazla asgari ücret seviyesinde çalışabilirken, KYK yurdunda kalmayan ancak burs veya kredi alanlar ise herhangi bir ücretle çalışabilecek.

BURS NEDİR ?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KİMLER BURS ALAMAZ?

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.