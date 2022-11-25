İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2022 Cuma / 2 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6374
  • EURO
    19,4039
  • ALTIN
    1049.85
  • BIST100
    4856.55
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK bursu ne zaman açıklanacak?
Güncel

KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK bursu ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Milyonlarca üniversite öğrencisinin eğitim masrafları için başvurduğu KYK bursları 2022 yılı için lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1.700 TL ve doktora öğrencilerine ise 2.550 TL olarak açıklandı. 2023 yılında ise bu rakamlar artacak. Buna göre KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK bursu ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

25 Kasım 2022 Cuma 13:20 - Güncelleme:
KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK bursu ne zaman açıklanacak?
ABONE OL

KYK burs sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabı milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merak ediliyor. KYK burs sonuçları, e-devlet Gençlik ve Spor Bakanlığı Öğrenim / Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Peki KYK bursu ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK bursları ve öğrenim kredisi için yapılan başvuruların sonuçları henüz açıklanmadı. KYK burs sonuçları açıklandığı zaman Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesinden duyrulacak.

KYK BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, Kasım'ın 15-17 tarihleri arasında yapıldı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.

Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl da Aralık ayının ortalarına doğru açıklanması bekleniyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları açıklandığında e-Devlet ekranından sorgulanacak.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR 2022?

KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor.

KYK burslarında ilk ödemenin Ocak 2023'te yapılacağı tahmin ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.