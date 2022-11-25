KYK burs sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabı milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merak ediliyor. KYK burs sonuçları, e-devlet Gençlik ve Spor Bakanlığı Öğrenim / Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Peki KYK bursu ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



KYK bursları ve öğrenim kredisi için yapılan başvuruların sonuçları henüz açıklanmadı. KYK burs sonuçları açıklandığı zaman Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesinden duyrulacak.

KYK BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KYK burs ve kredi başvuruları, Kasım'ın 15-17 tarihleri arasında yapıldı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.

Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl da Aralık ayının ortalarına doğru açıklanması bekleniyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları açıklandığında e-Devlet ekranından sorgulanacak.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR 2022?

KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor.

KYK burslarında ilk ödemenin Ocak 2023'te yapılacağı tahmin ediliyor.