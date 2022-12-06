KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? GSB KYK bursları ne zaman yatacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na Öğrenim kredisi ve burs başvurusunda bulunan üniversite öğrencileri, KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. KYK burs sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayımlanacak olan duyuru sonrası erişime açılacak. Buna göre KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK bursları ne zaman yatacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?



2023 KYK burs sonuçları için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz sene KYK burs ve kredi sonuçları Aralık ayının sonlarında erişime açılmıştı.

Geçen yıl sonuçların açıklandığı tarihler göz önünde bulundurulduğunda bu sene de başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanacak olan KYK burs sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından Eylül ayından başlamak üzere üç aylık peşin ödeme yapılacak. İlk ödemelerin en geç Ocak 2023'te yapılması bekleniyor.

2022 yılı için KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor. 2023 yılında burs ücretleri artarak güncellenecek.