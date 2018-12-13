KYK burs ücretleri yattı mı 2018 KYK burs ve kredi ödemesi ne kadar hangi durumlarda kesilir

KYK burs ücretleri yattı mı? KYK burs ödemesi hakkında detaylar araştırılıyor. 2018 KYK burs ve kredi ödemesi ne kadar hangi durumlarda kesilir? KYK bursları kaç Lira? Binlerce öğrenci KYK bursları hesaplara ne zaman yatacak? KYK burs ve kredilerin ödeneceği tarih ne zaman? Sorularına yanıt arıyor. Burs ve kredi ödemeleri bekleniyor. KYK bursları ne zaman yatacak sorusunun yanıtı, eğitim ve öğretim hayatını sürdürmeye devam eden öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Maddi destek sağlaması amacıyla KYK burslarına başvuru yapan ve başvuruları kabul edilen öğrenciler, 500 TL'lik burs ücretinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere, ilk ödeme bu ay iki aylık olarak yapılacak. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılıyor. Burs/kredi Ocak 2018'den bu yana lisans öğrencilerine aylık 470, yüksek lisans öğrencilerine 940, doktora öğrencilerine de 1410 lira olarak ödeniyor. İşte KYK bursları hakkında merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere, ilk ödeme bu ay iki aylık olarak yapılacak. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılıyor.

Burs/kredi Ocak 2018'den bu yana lisans öğrencilerine aylık 470, yüksek lisans öğrencilerine 940, doktora öğrencilerine de 1410 lira olarak ödeniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde öğrencilere burs ve kredi miktarının önümüzdeki yıl itibarıyla lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 liraya yükseltildiği müjdesini vermişti. Zamlı burs/krediler Ocak 2019'dan itibaren ödenmeye başlanacak.

BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin öğrenciye verilen KYK bursları geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında 425 lira olarak öğrencilere tahsil ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda konuya dair açıklamasında, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık." demişti. İşte bu yılın KYK burs ve kredi ücretleri;

Lisansta 500 TL

Yüksek Lisansta 1.000 TL

Doktorada 1.500 TL

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.

BURS/KREDI BAŞVURUSU İPTALİ İÇİN

Yapılan başvuru sonucunda öğrenciye burs/kredi tahsisi yapılsa dahi e-Devlet üzerinde bulunan burs/kredi taahhütnamesi onaylanmadığı sürece öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Başarısız olma,

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

KYK Bursu Nasıl Alınır?

KYK bursu alabilmek için önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmanız gerekmektedir. KYK burs başvuruları her yıl ekim ayı içinde e-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Başvururken sizden kazandığınız bölüm, ailenizin birey sayısı, yardıma muhtaç kişinin olup olmadığı, ev-arsa-araba bilgileri, anne ve babanızın meslekleri, bordro bilgileri gibi bilgiler istenmektedir. Daha sonra şeffaf bir yönetim tarafından başvurular incelenerek ihtiyaç sahiplerine her ay ödeme yapılmaktadır.

Bu noktada bilmenizi istediğim bir durum var. Burs almaya başladıktan sonra derslerden başarısız olursanız (3 ve daha fazla dersten kalırsanız veya ortalamanız 1.80’in altına düşerse) bursunuz KYK tarafından kesilmektedir. Bu yüzden bursunuzun kesilmemesini istiyorsanız derslerinizde başarılı olmanız gerekmektedir.