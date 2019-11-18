KYK kredisi 1 yıl sonra iptal edilebilir mi? KYK kredisi nasıl iptal edilir? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) verdiği kredi ya da burs hizmetinden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler, bu ödemelerin iptal olma ihtimalini de araştırıyorlar. KYK kredisini alırken her ne kadar taahhütname imzalamak gerekse de iptal etmek de mümkün olabiliyor. Aynı durum KYK burs ödemeleri için de geçerli sayılıyor. Öğrenci, ihtiyacının olmadığını beyan etmesi halinde kredi ve burs iptalini gerçekleştirebilmektedir. KYK kredisi iptaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KYK KREDİSİ 1 YIL SONRA İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Öğrenci, ihtiyacının olmadığını beyan etmesi halinde kredi ve burs iptalini gerçekleştirebilmektedir. Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs/kredisi almakta olan öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu linkine ulaşarak burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemini yapabilirler.

KYK KREDİSİ NASIL İPTAL EDİLİR?

İlk olarak KYK kredisi ve bursu alan öğrenciler e-Devlet üzerinde bulunan burs/kredi taahhütnamesini onaylamadığı sürece herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Taahhütnameyi kabul edip hali hazırda burs ve kredisini alan öğrenciler ise e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Krumu burslarını iptal edebilirler.

KYK BURSU VE KREDİSİ NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.KYK bursları öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmiş olan tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılır.KYK' burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor. Aşağıdaki tabloya bakarak T.C. kimlik numaranıza göre KYK burs ödemesinin hangi tarihte hesabınıza geçeceği hakkında bilgi sahibi olabilir.

T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında

İkiyle bitenler ayın yedisinde

Dörtle bitenler ayın sekizinde

Altıyla bitenler ayın dokuzunda

Sekizle bitenler ayında onunda burslarını tahsil edebilirler.