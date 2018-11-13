KYK taahhütname onayı nedir E Devlet KYK burs/kredi taahhütname onayı nasıl yapılır

KYK taahhütname onayı nedir? E Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? KYK burs/kredi taahhütname onayı kimler yapabilir zorunlu mu? 2018-2019 KYK burs ücretleri ne kadar? soruların yanıtları bugün Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası gündeme geldi. KYK burs/kredi taahhütname onay işlemi ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. 2018 2019 öğretim döneminde KYK burs/kredi başvurusunda bulunan öğrencilerimizin değerlendirme süreci sona erdi. Başvuru bilgileri ilgili kamu kurumlarından teyit edildikten sonra http://yurtkur.gsb.gov.tr internet sitsi üzerinden ilan edildi. Sonuçların açıklanması ile birlikte KYK burs sonuç ilan sayfasında öğrencilerin bundan sonra yapması gerekenler de duyurusu yapıldı. Burs/kredi almak isteyen öğrenciler kendilerine verilen süre içerisinde e-devlet şifreleri ile e-devlet sayfasından burs/kredi taahhütname onay işlemi yapmaları gerekmektedir. KYK taahhütname onayı ile ilgili izlenecek yollar ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

Sonuç ekranında tahsis edilen burs/kredi imkânından faydalanmak için e-devlet üzerinden taahhütname onayı yapılması zorunludur. 18 Kasım’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütname onayının yapılması gerekiyor.

KYK burs 23 gün sonra YurtKur sorgulama sayfasında açıklandı. Kurumun sorgulama sayfası veya e-devlet sayfasına gideren başvuru sonuçları gözüküyor.





e-devlet taahhütname onayı sayfası



KYK burs hakkına sahip olan üniversite öğrencileri, burs imkanından yararlanabilmesi için e-devlet sayfasında taahhütname onayı yapması gerekiyor. Tahhütname onayı yapılmadığı taktirde öğrenci burs imkanından yararlanamıyor.







2018-2019 KYK burs ücretleri ne kadar?



2018-2019 tarihlerinde KYK burs ücretleri; Lisans bölümlerinden okuyan öğrenciler 500 Türk Lirası, Yüksek Lisansta 1.000 Türk Lirası, Doktorada 1.500 Türk Lirası burs-kredi imklanlarından yararlanılacak.

TAAHHÜTNAME ONAY İŞLEMLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Sonuçların açıklanacağı ilan sayfasında öğrencilerimizin bundan sonra yapması gerekenler de duyurulacaktır. Burs/kredi almak isteyen öğrenciler kendilerine verilen süre içerisinde e-devlet şifreleri ile e-devlet sayfasından burs/kredi taahhütname onay işlemi yapacaklardır.

YURT DIŞINDA (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DÂHİL) EĞİTİM GÖRMEKTE OLUP BURS/KREDİ MÜRACAATINDA BULUNANLARIN DİKKATİNE

Yurt dışında eğitim görmekte olan öğrencilerimizin başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından yapmaları gereken işlem iki basamaklıdır.

- Öncelikle e-devlet üzerinden taahhütname onay işlemi,

- KEFALETNAME BELGESİ

Öğrencilerimizin bu belgeyi, herhangi bir noter marifetiyle hazırlatmaları gerekmektedir. Kefaletname belgeleri e-devlet onayının ardından noter sistemine otomatik düşmektedir. Kefaletname hazırlatma işlemi öğrenciye kefil olacak kişi tarafından yaptırılacaktır, öğrencinin noterde bulunmasına gerek yoktur. Noterlerce hazırlanan kefaletname belgelerinin Kurumumuz genel müdürlük adresine (Söğütözü mahallesi 2176 sokak No: 25 Çankaya / ANKARA ) posta veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ UYARI

Öğrenim kredisi ve burs almak istemeyen öğrencilerin herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Taahhütname onayı yapmayan öğrenci sisteme dahil olmayacağından ertesi yıl yeniden burs/kredi için başvurabilir.

Öğrenci bursu kazandığı taktirde...



Üniversite öğrencisi burs imkanından yararlanmaya devam edebilmesi için dikkat etmesi gerekenler nelerdir. Kurumun açıklaması: Kurumumuzdan burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4' lük sistem üzerinden diploma notu 2 ve üzeri, 100’ lük sistem üzerinden diploma notu 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmesi hususu Kurum Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır. Diploma notu bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir.

KYK nedir, açılımı nedir?



KYK, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kısaltılmış halidir. 1961 tarihinde Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuş bir kurumdur. Üniversitelerde okuyup maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için özellikle kurulmuş olan bu kurum üniversite boyunca öğrenim kredi bursu vermektedir. Maddi durumu kötü ancak başarılı öğrencilere daha iyi destekler veren KYK, maddi anlamda üniversite hayatı bitene kadar desteğini kesmemektedir.







KYK ne iş yapar, görevleri nelerdir?



Bunun yanı sıra KYK sadece öğrencilere maddi yönden öğrenim kredi bursu vermemekte ayrıca yurt imkânı da sağlamaktadır. Kredi Yurtlar Kurumu’nun kısaltımı olan KYK kısaca üniversite öğrencilerine yurt, burs ve kredi vererek öğrenim hayatı boyunca maddi yönden desteklemektedir. Verdikleri krediyi üniversite hayatı biten öğrencilerden aynı şekilde taksitli şekilde faizsiz olarak geri almaktadır. Ancak yeni mezun olan öğrencilere 1 ila 2 yıl iş bulma ve maddi sorunlarını düzeltmeye fırsat verdikleri için hiçbir öğrencinin zor durumda kalmadan aldıkları krediyi geri ödemelerine fırsat sunmaktadır.



KYK kredi bursları 2018 yılında lisans ve ön lisans gören öğrenciler için 470 TL, yüksek lisans öğrencilerine 940 TL ve doktora öğrencilerine ise 1410 TL kredi burs imkanı tanımaktadır. Tamamen öğrencilere eğitim hayatı boyunca maddi yönden yardım etmekle görevli olan Kredi Yurtlar Kurumu, eğitim öğretim hayatı bitince öğrencilerin zor durumda kalmaması adına taksitlendirme ve daha sonraki yıllarda ödemeye başlama gibi çeşitli fırsatlar sunarak zor durumda bırakmamaktadır. Kredi Yurtlar Kurumu’nun esas görevi olarak özellikle maddi durumu iyi olmayan öğrencilere maddi yardım ve destek vermektedir.