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Güncel

KYK yedek sonuçları açıklandı mı? KYK yurt sonuçları yedek sorgulama

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler kayıtlarını tamamladılar. İlk başvuru sonuçlarına göre 41 ilde tüm kontenjanlar doldu. Yurda yerleşemeyenler ise merakla KYK yedek sonuçlarını bekliyor. Buna göre KYK yedek sonuçları açıklandı mı? İşte e-Devlet KYK yurt sonuçları yedek sorgulama ekranı

12 Eylül 2022 Pazartesi 16:14 - Güncelleme:
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KYK yedek sonuçları, yerleşemeyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm yurtlarda asillerin bütün kontenjanı doldurduğunu açıkladı. KYK yurt sonuçlarına göre yedek listede yer alan öğrenciler boş kalan yurtlara yerleştirilecek. Peki KYK yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Devlet KYK yurt sonuçları yedek sorgulama

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yurtlara yerleştirilen adayların kayıt işlemleri tamamlandı. KYK yurtlarında boş kalan yerler ise KYK yurt yedek kalanlar için değerlendirilecek.

KYK YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK yurt yedek başvuruları henüz başlamadı. Kredi Yurtlar Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın YKS ek tercihleri sonrasında yurt yedek başvuruları hakkında açıklama yapması bekleniyor.

KYK yurt yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar netlik kazanacak. Yedek sırada olan öğrencilere sırayla kayıt hakkı tanınacak.

KYK yurt yedek sonuçları GSB duyuru sayfasında yayımlanacak.

KYK yedek yerleştirme sonuçları açıklandığı zaman e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

KYK YURT SONUÇLARI YEDEK SORGULAMA

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