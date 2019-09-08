KYK yedek sorgulama ekranı: KYK yedek yurt sonuçları ikinci yedek yerleştirmeleri başlıyor!

KYK yedek sorgulama ekranı tüm üniversiteye yerleşen öğrenciler tarafından merak ediliyor. KYK yedek yurt sonuçları ikinci yedek yerleştirmeleri başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrencilerin yurt başvuru sonuçlarını açıkladı. Öğrenciler sonuçlara https://sonuc.kyk.gov.tr/adresinden ulaşabilecek. Sonuçlar, öğrencilere SMS atılarak da duyurulacak. İlk etapta hiçbir yurda yerleşemeyen adaylar için KYK yurt yedek yerleştirme süreci de başladı. İlk yedek yerleştirme işlemi 5 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirildi ve sonuçlar erişime açıldı. Şimdi ise gözler ikinci yedek yerleştirmelere çevrildi. KYK ikinci yedek yerleştirmeleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI İKİNCİ YEDEK YERLEŞTİRMELERİ BAŞLIYOR!

KYK ilk üç yedek yerleştirme tarihleri belli oldu. İlk yedek yerleştirme işlemi 5 Eylül tarihinde yapıldı ve sonuçlar açıklandı. İkinci yedek yerleştirme ise 9 Eylül'de yapılacak. Üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

BAŞVURUSU İLERİ BİR TARİHTE ALINACAK OLANLAR

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.

KREDİ/BURS BAŞVURULARI DAHA SONRA ALINACAK

Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

YURTLAR 1 EYLÜL’DE AÇILIYOR

KYK, bir yeniliğe daha imza atarak yurtların açılış-kapanış tarihlerini sabitledi. Üniversitelerin akademik takvimlerine göre her yıl farklı tarihler arasında hizmet veren yurtlar artık her yıl 1 Eylül-30 Haziran tarihleri arasında hizmet verecek.

1 Eylül tarihi itibarıyla öğrencilerini karşılayacak olan yurtlar, 30 Haziran 2020 tarihinde hizmete kapanacak. Yaz döneminde yaz okulu, sınav, zorunlu kurs, zorunlu staj vb. sebeplerle yurtta barınmak isteyen öğrenciler için de nöbetçi yurtlar gençlerin hizmetinde olacak.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmış, yaz aylarında (temmuz ve ağustos) yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmaması karara bağlanmıştı. Buna göre yurtta Temmuz ve Ağustos aylarında yurtta kalmayan öğrenciler yurt ücreti ödemeyecek.

İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrenciler, 1 Eylül’den itibaren yurtlarda barınabilecek. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.