KYK yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK 1. yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı

KYK yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı tüm KYK yedek yurt başvurusunda bulunan adaylar tarafından merak ediliyor. KYK 1. yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden '2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 1. yedek yurt sonuçları açıklanmıştır' şeklinde açıklama yapıldı. KYK yedek yurt başvuru sonuçları sorgulama sayfasında haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

KYK YEDEK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı. Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden '2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 1. yedek yurt sonuçları açıklanmıştır' şeklinde açıklama yapıldı.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.

KYK YURTLARINDA SAĞLIKLI VE UCUZ BESLENME

KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için öğrencilere lokanta-kantin, kafeterya gibi imkanlar da sunuluyor. KYK'lı gençlere her gün açık büfe sabah kahvaltısı imkanı sağlanırken, akşam için ise 20 çeşide yakın yemek servis ediliyor. Öğrencilerin maddi imkanları gözetilerek belirlenen yemek fiyatları, piyasa ortalamasının en az yüzde 35 altında bulunuyor.

Mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu diyetisyenler, gıda mühendisleri ve yurt yöneticileri tarafından devamlı kontrol ediliyor. KYK'daki lokanta-kantin işletmelerinde gıda mühendisi veya diyetisyen çalıştırma zorunluluğu da bulunuyor. Lokanta ve yemekhanelerin tedarik, depolama ve üretim aşamalarının tamamı, işinde uzman meslek elemanları tarafından kontrol ediliyor. Diğer taraftan yurt idaresince her gün yemeklerden numune alınarak sterilize bir şekilde 72 saat boyunca saklanıyor. İhtiyaç duyulması halinde numuneler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimleri tarafından tahlil ediliyor.