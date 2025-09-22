İSTANBUL °C / °C
  • Güncel
  KYK yurdunda skandal: Dolaplara taciz notları yazıldı, eşyalar yağmalandı! Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Güncel

KYK yurdunda skandal: Dolaplara taciz notları yazıldı, eşyalar yağmalandı! Şüpheliler adliyeye sevk edildi

İstanbul'un Cevizlibağ ilçesinde Atatürk KYK Öğrenci Yurdu'nda, öğrencilerin eşyalarının yağmalanması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'si İranlı 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

22 Eylül 2025 Pazartesi 11:52
KYK yurdunda skandal: Dolaplara taciz notları yazıldı, eşyalar yağmalandı! Şüpheliler adliyeye sevk edildi
ABONE OL

Cevizlibağ Atatürk KYK Öğrenci Yurdu'nda, öğrencilerin eşyalarının yağmalanması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılmasına ilişkin, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada O.D. ve H.Ü. ile İran uyruklu S.A. ve M.R. adlı 4 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda yakalanmıştı. Öğrencilerin eşyalarına zarar veren şüphelilerin polisteki ifade işlemleri tamamlandı. 4 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

  • Atatürk KYK
  • Cevizlibağ
  • Gözaltı

