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  • KYK yurdundaki asansör kazasında tutuklu sayısı 3'e yükseldi
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KYK yurdundaki asansör kazasında tutuklu sayısı 3'e yükseldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde öğrenci yurdunda bir kişinin öldüğü asansör kazası ile ilgili olayda firmanın mühendisinin de tutuklanması sonrası tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

İHA18 Kasım 2023 Cumartesi 02:33 - Güncelleme:
KYK yurdundaki asansör kazasında tutuklu sayısı 3'e yükseldi
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Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan asansör kazasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada asansör firması yetkilisi M.B. ile firma sahibi H.T. tutuklanmıştı.

Savcılık tarafından derinleştirilen soruşturma sonrasında firmanın mühendisi R.H.A. da yakalanarak, gözaltına alındı.

Savcılık sorgulamasının ardından R.H.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili tutuklu sayısı 3'e çıkarken, soruşturma çerçevesinde arandığı öğrenilen bir kişinin de Ankara'da gözaltına alındığı ve Aydın'a getirileceği öğrenildi.

  • asansör kazası
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