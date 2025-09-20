İSTANBUL 25°C / 18°C
Güncel

KYK yurdundaki skandala gereği yapıldı! 4 şüpheli enselendi

Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdunda öğrencilerin eşyalarına zarar verdiği iddia edilen 4 kişi, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

20 Eylül 2025 Cumartesi 18:20
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kız öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, kız öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahıs yakalandı."

