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KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK yurt sonuçlarına nasıl bakılır?

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK yurt sonuçlarına nasıl bakılır? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü devlet yurdu için başvurular 19 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında alınmıştı. Heyecanla beklenen sonuçlar öğrencilerin erişimine açıldı.

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KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı.  KYK yurt sonuçlarına nasıl bakılır? sorusunun yanıtı tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını az önce duyurdu. 19 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında başvuruları kabul edilen KYK yurt başvuru sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyordu. KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama sayfasına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!  
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
 

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

 

KYK E DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ 

 
KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?
Öğrencilerimizin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.
 
KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?
Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.
 
Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.
 

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