KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuruları ne zaman sona erecek? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. KYK yurt başvuruları ile ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden gelmişti ve başvuru tarihleri duyurulmuştu. 19 Ağustos’ta başlayan başvuru süreci 26 Ağustos’ta sona erecek. KYK yurt başvuru sonuçları ve başvuru işlemleri hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanması ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. 2 hafta içerisinde öğrencilerin başvurularının tamamlanması ve adaylara sonuçların duyurulması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

19 Ağustos’ta başlayan KYK yurt başvuruları 26 Ağustos'ta sona erecek.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular E-Devlet üzerinden alınacağı için öğrencilerin E-Devlet şifresini hazır bulundurmaları gerekecek.

KİMLER YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR VE BU ÜCRET NE KADARDIR?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti, güvence bedeli ücreti ve yurt kimlik ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinde yer alan e-ödeme ekranında tutar otomatik olarak görülmektedir.

YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENMELİDİR?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra her ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar o ayın yurt ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

YURTLARDA BARINMA ŞARTLARI NELERDİR?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası” veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.