KYK yurt sonuçları, başvuru yapan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurt başvurularının 28 Ağustos Pazar gününe kadar devam edeceğini açıkladı. Peki KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuçları ne zaman belli olur? İşte detaylar

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından alınan KYK yurt başvuruları başladı. KYK yurt başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvurular bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Gelir, başarı durumlarına göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılı için alınan KYK yurt başvuruları Ağustos'un 28'inde sona erecek.

KYK yurt başvuru sonuçları ise eylül ayının ilk haftası açıklanacak.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 KYK yurt ücretlerinin eylül ayında açıklanacağını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu "Yurt ücretleriyle ilgili ifadeler görüyorum. Resmi olarak yurt ücretlerini Eylül ayı içinde belirleyip, açıklayacağız. Bunun dışında hiçbir bilgiye itibar edilmesin. Pazar günü başvurular bitecek, sonrasında da hızlı bir şekilde yerleştirme sürecini tamamlama yolunda tamamlanacak." dedi.

KYK Yurt ücreti, odada kalan kişi sayısına göre değişiyor.