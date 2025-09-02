Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde Bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Bak'ın açıklamalarından satırbaşları:

SeyehatSever programı kapsamında) Bugüne kadar 518.713 gencimiz Türkiye'yi gezme ve yurtlarımızda konaklama imkanı buldu.

Yurtlarımızda 1 milyon yatak kapasitesine ulaştık.

An itibarıyla 2025-2026 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularını başlatıyoruz. 2-6 Eylül tarihleri arasında başvuruları bekliyoruz.

2024-2025 eğitim öğrenim döneminde yurtlarımıza toplam 398.527 öğrenci müracaatta bulundu. %98,31 öğrencimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Bu yıl da hedefimiz talep eden tüm öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirmektir