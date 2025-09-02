İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2025 Salı / 10 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1594
  • EURO
    48,1325
  • ALTIN
    4610.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • KYK yurt başvuruları başladı... Yatak kapasitesi 1 milyona ulaştı
Güncel

KYK yurt başvuruları başladı... Yatak kapasitesi 1 milyona ulaştı

GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde Bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Yurt başvurular başladı. 2-6 Eylül tarihleri arasında başvuruları bekliyoruz. Yurtlarımızda 1 milyon yatak kapasitesine ulaştık.' dedi.

AA2 Eylül 2025 Salı 10:09 - Güncelleme:
KYK yurt başvuruları başladı... Yatak kapasitesi 1 milyona ulaştı
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde Bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Bak'ın açıklamalarından satırbaşları:

SeyehatSever programı kapsamında) Bugüne kadar 518.713 gencimiz Türkiye'yi gezme ve yurtlarımızda konaklama imkanı buldu.

Yurtlarımızda 1 milyon yatak kapasitesine ulaştık.

An itibarıyla 2025-2026 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularını başlatıyoruz. 2-6 Eylül tarihleri arasında başvuruları bekliyoruz.

2024-2025 eğitim öğrenim döneminde yurtlarımıza toplam 398.527 öğrenci müracaatta bulundu. %98,31 öğrencimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Bu yıl da hedefimiz talep eden tüm öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirmektir

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.