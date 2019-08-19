KYK yurt başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. KYK yurt başvuruları ile ilgili beklenen resmi açıklama geldi. KYK yurt başvuruları bugün başladı ve 26 Ağustos'a kadar yapılabilecek.KYK yurt başvuruları üversite eğitimi almaya hak kazanan binlerce kişinin araştırdığı konuların başında geliyor. KYK yurt başvurusu için gerekli evraklar neler? E devlet KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? gibi sorularının yanıtları merak ediliyor.

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Kurum Yurtlarında Barınmak İçin Belirlenen Tarihlerde Müracaat Eden Öğrencilerden Yurda Kesin Kayıtta İstenen Belgeler:

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge)

% 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)

4. Yükseköğrenim programına kayıt olduğunu gösterir belge

5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Veli/Vasi İzin Belgesi

6. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER:

BURSLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER:

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nca Kurumumuz yurtlarında barındırılmak üzere bildirilen Türkiye Burslusu öğrenciler,

T.C Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Yükseköğretim Bakanlığı’nın imzalamış oldukları Mutabakat Zaptı neticesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Kurumumuz yurtlarında barındırılacağı bildirilen Afganistan Hükümeti Burslusu öğrenciler,

06.10.2016 tarihinde T.C Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol neticesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Kurumumuz yurtlarında barındırılacağı bildirilen Yükseköğretim Kurulu Burslusu öğrenciler,

BURSLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER DIŞINDA KALAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçiliği’nce Kurumumuz yurtlarında barındırılacağı bildirilen KKTC vatandaşı öğrenciler,

Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen uluslararası değişim programlarından yararlanacaklar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Kurumumuz yurtlarında barındırılacağı bildirilen Mevlana Değişim Programı kapsamındaki öğrenciler,

Yurtlarımızdaki boş yatak üzerinden ayrılan kontenjanlar dahilinde barındırılmalarına imkan sağlanan Kendi İmkanlarıyla Ülkemize Gelen Uluslararası Öğrenciler,

Ülkemize yükseköğrenim görmek üzere gelen uluslararası öğrencilerin yurtlara yerleştirme işlemleri kontenjanları dahilinde gerçekleştirilmektedir.

E DEVLET KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru Alanı iki seçenekten oluşmaktadır: ÖSYM ve ARASINIF. 2019-YKS ile Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıt Yaptırdıysanız ÖSYM; 30 Haziran 2019 ve öncesinde bir Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıtlı iseniz (Yurtiçi/Yurtdışı Değişim Programı Öğrencileri dahil, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri hariç) ARASINIF öğrencisi olarak başvuru yapmanız gerekmektedir.

aşvuru Alanını ÖSYM olarak işaretlediyseniz başvuru türü sadece ön lisans ve lisans olarak; Başvuru Alanını ARASINIF olarak işaretlediyseniz başvuru türü “ön lisans ve lisans ” şeklinde sıralı olarak görülecektir. Size ait olan öğrenim türünü seçiniz ve işleme devam ediniz.

“Seçtiğim öğrenim bilgilerinin doğruluğunu onaylıyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz. Eğer okul/fakülte/bölüm/sınıf bilgilerinizde hata olduğunu düşünüyorsanız okulunuzun öğrenci işleri ile iletişime geçiniz.

Başvuru yaptığınız bölümünüzün bulunduğu il/ilçe bilgilendirme metnini dikkatli inceleyiniz ve doğruluğundan emin olduktan sonra “Okul/Fakülte/Bölüm/Sınıf bilgilerimde hata olduğu takdirde yurtta kayıtlı kaldığım günlerin ücretini ödeyerek yurttan kaydımın silinmesini kabul ediyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz.

Güncel iletişim bilgilerinizi kontrol ederek iletişim bilgilerinizde değişiklik var ise “Profilim ” kısmından bilgilerinizi güncelleyerek işleme devam ediniz.

Açılan ön izleme sayfasını dikkatlice inceleyiniz. Bilgilerinizi doğru olarak girdiğinizden eminseniz “Başvur” kutucuğuna tıklayarak başvurunuzu onaylayınız.

“Başvurunuz başarıyla alınmıştır.” Bilgilerinizde değişiklik olması halinde başvuru süresinin sonuna kadar başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Yurt Başvuru Sonuçlarını www.kyk.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz. Onaylamış olduğunuz başvurunuzu isteğiniz doğrultusunda “Yazdır” butonu ile yazdırabilirsiniz.