KYK yurt başvurusu için öğrencilerin telaşı başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK yurt başvurularının e-Devlet üzerinden pazar akşamına kadar yapılabileceğini açıkladı. Buna göre KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet KYK yurt başvurusu ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalmak isteyen öğrenciler için KYK yurt başvurularının başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, "Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Pazar akşamına kadar başvuru yapılabilir." dedi.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Üniversite kayıtları devam ederken, KYK yurt başvuruları da başladı. KYK yurt başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanmaktadır. Yurt tipleri, Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo barındırması gibi hususları içermektedir. En ucuz KYK Yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip KYK yurdudur.

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Başvurular 28 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs başvuruları geçen sene Kasım ayının ilk haftası başlamıştı. Ancak bu seneki KYK burs başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık,

d) Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.