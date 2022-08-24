İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2022 Çarşamba / 27 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1608
  • EURO
    18,0376
  • ALTIN
    1019.02
  • BIST100
    3107.55
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet KYK yurt başvurusu
Güncel

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet KYK yurt başvurusu

KYK yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim dönemi için yurt başvuruları ile ilgili detayları açıkladı. Başvurular Ağustos'un 28'ine kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek. Peki KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet KYK yurt başvurusu

24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:43 - Güncelleme:
ABONE OL

KYK yurt başvurusu için öğrencilerin telaşı başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK yurt başvurularının e-Devlet üzerinden pazar akşamına kadar yapılabileceğini açıkladı. Buna göre KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet KYK yurt başvurusu ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalmak isteyen öğrenciler için KYK yurt başvurularının başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, "Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Pazar akşamına kadar başvuru yapılabilir." dedi.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Üniversite kayıtları devam ederken, KYK yurt başvuruları da başladı. KYK yurt başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

E-DEVLET KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanmaktadır. Yurt tipleri, Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo barındırması gibi hususları içermektedir. En ucuz KYK Yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip KYK yurdudur.

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Başvurular 28 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs başvuruları geçen sene Kasım ayının ilk haftası başlamıştı. Ancak bu seneki KYK burs başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık,

d) Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.