KYK yurt başvuruları geçtiğimiz hafta tamamlandı. Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala KYK yurt sonuçları için gözler GSB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından başvuru hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler.Peki KYK yurt başvurusu ne zaman açıklanır? KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2022-2023?

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl Eylül'ün 6-12 tarihlerinde alınan KYK yurt sonuçları 5 gün sonra açıklanmıştı. KYK başvuruları bu sene Ağustos'un 24-28 tarihleri arasında alındı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda KYK yurt sonuçlarının Eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi sonuc.kyk.gsb.gov.tr ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR 2022-2023?

2022-2023 dönemine ilişkin henüz resmi olarak KYK yurt ücretleri açıklanmadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 'Yurt ücretleriyle ilgili ifadeler görüyorum. Resmi olarak yurt ücretlerini Eylül ayı içinde belirleyip, açıklayacağız.' açıklamasında bulundu.