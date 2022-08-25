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KYK yurt başvurusu ne zamana kadar? KYK yurt başvurusu için son gün ne zaman?

KYK yurt başvuruları başladı. Üniversite öğrencilerinin barınmak için başvurduğu yurt işlemleri e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Bakan Kasapoğlu, 2022-2023 KYK yurt ücretlerinin eylül ayında açıklanacağını bildirdi. Peki KYK yurt başvurusu ne zamana kadar devam edecek? KYK yurt başvurusu için son gün ne zaman? İşte detaylar...

25 Ağustos 2022 Perşembe 11:49 - Güncelleme:
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KYK yurt başvurusu için son günün ne zaman olduğu, henüz başvuru yapmamış olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurt başvurularının ne zaman sona ereceğini açıkladı. Buna göre KYK yurt başvurusu ne zaman bitiyor? İşte başvuru tarihleri

KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarının ardından başladı. KYK yurt başvuruları E-Devlet üzerinden alınacak.

Başvurular bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Gelir, başarı durumlarına göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek.

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı için alınan KYK yurt başvuruları Ağustos'un 28'inde sona erecek.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının eylül ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu "Yurt ücretleriyle ilgili ifadeler görüyorum. Resmi olarak yurt ücretlerini Eylül ayı içinde belirleyip, açıklayacağız. Bunun dışında hiçbir bilgiye itibar edilmesin. Pazar günü başvurular bitecek, sonrasında da hızlı bir şekilde yerleştirme sürecini tamamlama yolunda tamamlanacak." dedi.

E-DEVLET KYK YURT BAŞVURU EKRANI

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