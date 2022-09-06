KYK yurt sonuçları, üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. Bu sene 316 bini geçkin öğrenci yurt için başvuruda bulundu. Peki KYK yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yurt başvuru sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK yurt sonuçları henüz açıklanmadı. Okulların açılma tarihi de göz önünde bulundurulduğunda KYK sonuçlarının Eylül ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.

KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 'Yurt ücretleriyle ilgili ifadeler görüyorum. Resmi olarak yurt ücretlerini Eylül ayı içinde belirleyip, açıklayacağız.' dedi.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KYK yurt sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sonuc.kyk.gsb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

KYK yurt sonuçları e-Devlet üzerinden de sorgulanabilecek.

KYK yurtlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlrine başlayacak. KYK yurt sıralamasında ismi yedeklerde yer alan öğrenciler ise kayıtların tamamlanmasının ardından boş kontenjanlara yerleştirilecekler.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK kredi burs başvurularının bu ay içerisinde başlaması bekleniyor.

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR 2022?

2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL burs alıyor.

Geçtiğimiz yıl KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.