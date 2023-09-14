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KYK yurt ücretleri ne kadar? 2023-2024 oda tiplerine göre KYK yurt ücretleri

KYK yurt ücretleri, YURTKUR'a yerleşecek olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. tip odalar için KYK yurt ücretleri belli oldu. KYK yurtlarında 6 tip oda bulunuyor. Ücreti en düşük KYK yurdu 1. tip oda olurken, en yüksek KYK yurt ücretine sahip olan oda ise 6. tip olarak yer alıyor. Peki KYK yurt ücretleri ne kadar? İşte 2023-2024 Eğitim yılı için oda tiplerine göre KYK yurt ücretleri

14 Eylül 2023 Perşembe 14:27 - Güncelleme:
KYK yurt ücretleri ne kadar? 2023-2024 oda tiplerine göre KYK yurt ücretleri
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2023-2024 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücretleri açıklandı. Kredi Yurtlar Kurumu'nda oda tipleri 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanıyor. KYK yurt ücretleri, oda tiplerine göre değişiklik gösteriyor. Peki KYK yurt ücretleri ne kadar? İşte oda tiplerine göre KYK yurt ücretleri

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurtlarında Tip 1 oda ücreti aylık 345 lira, Tip 2 oda ücreti aylık 405 lira, Tip 3 oda ücreti aylık 480 lira, Tip 5 oda ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 oda ücreti aylık 570 lira olarak açıklandı.

2023-2024 ODA TİPLERİNE GÖRE KYK YURT ÜCRETLERİ

2023-2024 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücretleri şu şekilde açıklandı:

TİP 1 ODA ÜCRETİ: 345 ₺

TİP 2 ODA ÜCRETİ: 405 ₺

TİP 3 ODA ÜCRETİ: 405 ₺

TİP 4 ODA ÜCRETİ: 480 ₺

TİP 5 ODA ÜCRETİ: 510 ₺

TİP 6 ODA ÜCRETİ: 570 ₺

TİP 1 - 2 KYK YURDU: 1. Tip KYK yurtları genellikle 6-8 kişilik odalardan oluşmaktadır ve en yaygın yurt tiplerinden bir tanesidir. Bu yurtlar öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak durumda inşa edilir. tip 1 ve tip 2 KYK yurtlarının aylık ücreti 345 - 405 TL'dir.

TİP 3 - 4 KYK YURDU: 3. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 4-6 kişi olarak değişmektedir. Odalarda çalışma masası, buzdolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo, tuvalet ortak kullanım alanıdır. 3. tip ve 4. tip KYK yurtlarının aylık ücreti 405 - 480 TL'dir.

TİP 5 - 6 KYK YURDU: En lüks olarak bilinen bu 5. be 6. tip KYK yurtlarında, odalar 1-2-3 kişilik olmakla birlikte odaya özel tuvalet bulunmaktadır. Ayrıca oda içinde öğrencilerin neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayacak eşyalar mevcuttur. bulunmaktadır. 5. tip ve 6. tip KYK yurtlarının aylık ücreti 510 - 570 TL'dir.

Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü birçok şehirde yeni yurtlar yaptı bu yurtların çoğu 4.-5. ve 6. tip yurtlar sınıfında öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak durumdadır.

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