KYK yurt yedek sonuç sayfası: KYK 2. yedek yurt sonuçları açıklandı!

Heyecanla beklenen KYK 2. yedek yurt sonuçları açıklandı. KYK yurt yedek sonuç sayfası tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada '2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 2. yedek yurt sonuçları açıklanmıştır.' denildi. KYK 3. yedek yerleştirme işlemleri 12 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek. KYK yedek yerleştirme işlemlerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

KYK 2. YEDEK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 2. yedek yurt sonuçları açıklanmıştır.

LK YEDEK YERLEŞTİRMELER 5, 9 VE 12 EYLÜL'DE

İlk üç yedek yerleştirme tarihleri de açıklandı. İlk yedek yerleştirme 5 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

BAŞVURUSU İLERİ BİR TARİHTE ALINACAK OLANLAR

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.

KREDİ/BURS BAŞVURULARI DAHA SONRA ALINACAK

Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

YURT KAYITLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresindeki YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden “Yurt Taahhütname Onayı” yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini 3 Eylül saat 22.45’e kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihe kadar öğrenciler e-Devlet’e giriş yaparak YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden yurt taahhütname onayı yapabilecekler.