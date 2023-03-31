Yurtlarda kalan öğrenciler, Kahramanmaraş depreminde evsiz kalan ailelerin yurtlara yerleştirilmesinin ardından uzaktan eğitime geçmişti. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili; 3 Nisan itibarıyla bahar döneminde uzaktan ve yüz yüze eğitimin bir arada verileceğini açıkladı. Bu kararının ardından gözler KYK yurtlarına çevrildi. Peki KYK yurtları açılacak mı? Üniversite yurtları ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTE YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?



Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurtlar, depremzedelerin konaklaması için açılmıştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı. Peki KYK yurtları ne olacak, açılacak mı? İşte 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemine ilişkin alınan yeni kararlar...

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli oldu. 3 Nisan 2023 tarihinden itibaren isteyen öğrenciler, okullarına gidebilecek. Ön lisans ve lisans programlarında devam zorunluluğu aranmayacak.

KYK YURTLARI AÇILACAK MI?



YÖK Başkanı Erol Özvar, açıklamalarda bulundu. Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

KYK yurtlarının açık olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yurtlarla ilgili olarak "KYK yurtlarımız çok işimizi görüyor. Çünkü yurtlarda bir güven var. Yemek her şey orada çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 3 Nisan itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere, halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

ARA SINAVLAR UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİYLE ÇEVRİM İÇİ YAPILACAK

YÖK Başkanı Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildirdi.

Özvar, 3 Nisan itibarıyla uygulanmak üzere 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere aldıkları yeni kararlarla ilgili:

"Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilecek. Yükseköğretim kurumları, bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapacaklar."

Ara sınavlarla ilgili karara ilişkin Özvar, "Bahar dönemindeki ara sınavlar özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç olmak üzere şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılacak." bilgisini verdi.