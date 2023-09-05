Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala milyonlarca öğrenci "KYK yurtları ne zaman açılacak?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KYK yurtlarına yerleşen öğrencilerin kayıt işlemlerinin bitmesiyle birlikte yurda girişler başlayacak. Peki KYK yurtları ne zaman açılıyor? İşte 2023-2024 KYK yurtlarının açılış tarihi

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?



KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt kayıtları başlayacak. KYK yurt sonuçlarının ardından yedek sonuçlarının da belli olmasının akabinde öğrenciler yurtlara yerleşmeye başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KYK yurtlarına yerleşen adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz sene 14 Eylül'de tamamlandı.

2023-2024 döneminde yurtların açılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi ancak KYK yurt kayıtlarının tamamlanmasının ardından eylül ayının sonlarına doğru açılması öngörülüyor.

KYK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

KYK yurtlarına yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından yurtların açılış tarihi netleşecek.

KYK yurt başvuru sonuçlarının Eylül ayının 11-15 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.