La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel konusu nedir, nereden izlenir?
La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel konusu nedir, nereden izlenir? sorularının yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. La Casa de Papel'in merakla beklenen 3. sezonu seyirci karşısına çıktı. Şimdi tüm La Casa De Papel severleri 4. sezonu dört gözle bekliyorlar. Son zamanların en trend dizileri arasında yer alan La Casa De Papel hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Bir İspanyol soygun dizisi olan La Casa de Papel heyecanla takip ediliyor. Tüm dizi takipçileri La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel konusu nedir, nereden izlenir? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Geniş izleyici kitlesine sahip olan La Casa de Papel'in 3. sezonu yayınlandı. Şimdi gözler La Casa De Papel 4. sezona çevrildi. La Casa De Papel hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik...
LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
La Casa de Papel 4. sezon müjdesi İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında verildi.19 Temmuz’da izleyicinin karşısına çıkan dizinin yeni sezonu için de onay alındı. İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında dizinin dördüncü sezonunun olacağını ve resmi açıklamanın çok yakında yapılacağını dile getirdi.
LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?
Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.
LA CASA DE PAPEL NEREDEN İZLENİR?
La Casa De Papel'in 3. sezonu 8 bölüm şeklinde yayınlandı. Netflix üzerinden tüm bölümlere ulaşabilirsiniz.
LA CASA DE PAPEL’DE YENİ OYUNCULAR
Rodrigo de la Serna - Palermo
Luka Peros - Marsilya
Hovik Keuchkerian - Bogota
Itziar Ituno (Eski sezonlarda polis Raquel Murillo) - Lizbon
Eski oyuncular
Alvaro Morte - El Profesor
Ursula Corbero - Tokyo
Miguel Herrán - Rio
Pedro Alonso - Berlin
Darko Peric - Helsinki
Jaime Lorente - Denver
Esther Acebo - Stockholm
Alba Flores - Nairobi
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