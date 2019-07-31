Bir İspanyol soygun dizisi olan La Casa de Papel heyecanla takip ediliyor. Tüm dizi takipçileri La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel konusu nedir, nereden izlenir? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Geniş izleyici kitlesine sahip olan La Casa de Papel'in 3. sezonu yayınlandı. Şimdi gözler La Casa De Papel 4. sezona çevrildi. La Casa De Papel hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

La Casa de Papel 4. sezon müjdesi İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında verildi.19 Temmuz’da izleyicinin karşısına çıkan dizinin yeni sezonu için de onay alındı. İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında dizinin dördüncü sezonunun olacağını ve resmi açıklamanın çok yakında yapılacağını dile getirdi.

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

LA CASA DE PAPEL NEREDEN İZLENİR?

La Casa De Papel'in 3. sezonu 8 bölüm şeklinde yayınlandı. Netflix üzerinden tüm bölümlere ulaşabilirsiniz.

LA CASA DE PAPEL’DE YENİ OYUNCULAR

Rodrigo de la Serna - Palermo

Luka Peros - Marsilya

Hovik Keuchkerian - Bogota

Itziar Ituno (Eski sezonlarda polis Raquel Murillo) - Lizbon

Eski oyuncular

Alvaro Morte - El Profesor

Ursula Corbero - Tokyo

Miguel Herrán - Rio

Pedro Alonso - Berlin

Darko Peric - Helsinki

Jaime Lorente - Denver

Esther Acebo - Stockholm

Alba Flores - Nairobi