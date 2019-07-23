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La Casa De Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel nereden izlenir?

Son yılların en trend dizileri arasında yer alan La Casa De Papel yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. La Casa De Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel nereden izlenir? sorularının yanıtları tüm La Casa De Papel izleyicileri tarafından merak ediliyor. La Casa de Papel'in merakla beklenen 3. sezonu geçtiğimiz cuma günü seyirci karşısına çıktı. Şimdi ise gözler 4. sezona çevrildi. La Casa De Papel 4. sezon hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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La Casa De Papel 4. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel nereden izlenir? soruları tüm La Casa De Papel izleyicileri tarafından araştırılıyor. 2018’deki yayın platformunda en popüler yabancı dil dizisi olan dizisi La Casa De Papel’in yeni sezonuyla pek çok soru yanıt bulacak. La Casa De Papel tutkunları, hayatta kalan hırsızlar - Tokyo, Rio, Nairobi, Helsinki, Denver, Profesör’ün yanı sıra Raquel ve Monica’yı bekleyen yeni maceraları heyecanla beklediler. La Casa De Papel 3. Sezonunun ardından şimdi ise gözler La Casa De Papel 4. sezona çevrildi. La Casa De Papel 4. sezon hakkında tüm detaylar sizlerle... 
 
LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
La Casa de Papel 4. sezon müjdesi İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında verildi.19 Temmuz’da izleyicinin karşısına çıkan dizinin yeni sezonu için de onay alındı. İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında dizinin dördüncü sezonunun olacağını ve resmi açıklamanın çok yakında yapılacağını dile getirdi. 
 

LA CASA DE PAPEL NEREDEN İZLENİR?
La Casa De Papel'in 3. sezonu 8 bölüm şeklinde yayınlandı. Netflix üzerinden tüm bölümlere ulaşabilirsiniz.
 
LA CASA DE PAPEL’DE YENİ OYUNCULAR
 
Rodrigo de la Serna - Palermo
 
Luka Peros - Marsilya
 
Hovik Keuchkerian - Bogota
 
Itziar Ituno (Eski sezonlarda polis Raquel Murillo) - Lizbon
 
Eski oyuncular
 
Alvaro Morte - El Profesor
 
Ursula Corbero - Tokyo
 
Miguel Herrán - Rio
Pedro Alonso - Berlin
 
Darko Peric - Helsinki
 
Jaime Lorente - Denver
 
Esther Acebo - Stockholm
 
Alba Flores - Nairobi
 
 

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?
 
Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.
 

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

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