La Casa De Papel'in 5. yeni sezon fragmanı yayınlandı! La Casa De Papel'in 5. yeni sezon ne zaman?

25 Mayıs 2021 Salı 11:26 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 11:26

La Casa De Papel'in 5. yeni sezon fragmanı yayınlandı. Netflix, tüm dünyada fenomen haline gelen dizisi La Casa De Papel'in 5. sezonun tanıtım fragmanını ve yayın tarihini paylaştı. Dizinin takipçileri "La Casa De Papel'in 5. yeni sezon ne zaman?" sorusuna uzun süredir cevap arıyordu. La Casa De Papel'in 5. yeni sezon tarihi de belli oldu. Dizinin yeni sezonunda Sierra tarafından esir alınan Profesör'ün ilk defa bir kaçış planı yoktur. Peki ekiptekiler nasıl kurtulacak? La Casa De Papel'in 5. yeni sezon fragmanı

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON FRAGMANI





LA CASA DE PAPEL 5. YENİ SEZON NE ZAMAN?

La Casa de Papel 5. sezon, her biri beşer bölümden oluşan iki parça şeklinde izleyici ile buluşacak. 1. Kısım, 3 Eylül'de; 2. Kısım ise 3 Aralık 2021'de yayınlanacak.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZONN-DA NELER OLACAK?

İspanya Merkez Bankası'nda 100 saatten fazla bir süredir kapana kısılan Çete, Lizbon'u kurtarmayı başarmıştır ancak ekipten birini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşar. Sierra tarafından esir alınan Profesör'ün ilk defa bir kaçış planı yoktur.

Başka hiçbir şeyin ters gitmeyecekmiş gibi göründüğü dakikalarda bankaya şimdiye kadar karşılaştıkları her şeyden çok daha güçlü bir düşman gelir: Ordu. Soygun olarak başlayan her şey savaşa dönüşürken, tarihteki en büyük soygunun sonuna yaklaşıyoruz.

Dizinin yapımcısıı Alex Pina, paylaşılan tanıtım fragmanı ile birlikte final sezonu için şunları söylüyor:

"Salgının ortasında 5. kısmı yazmaya başladığımızda, on bölümlük sezondan bekleneni değiştirmemiz gerektiğini hissettik ve ilk ciltte sezon finali veya dizi finali hissini yaratmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Son derece agresif bir tarzda çalışmaya karar verdik ve Çete'yi işin başına getirdik. 2. ciltte daha çok karakterlerin duygusal durumuna odaklanıyoruz. Bizi doğrudan ayrılmalarına bağlayan duygusal haritalarında bir yolculuğa çıkıyoruz."