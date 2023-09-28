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Lada, Etiyopya'da üretilecek

Rus otomobil markası Lada'nın Etiyopya'da üretim yapacağı ve bölge ülkelerde satışa sunulacağı bildirildi.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 16:12 - Güncelleme:
Lada, Etiyopya'da üretilecek
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Addis Standart'ın haberine göre Etiyopya'nın Moskova Büyükelçisi Cham Ugala Uriat, ülkesi Etiyopya ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilere değindi.

Büyükelçi Uriat, Rus otomobil markası Lada'nın Etiyopya'da üretime başlayacağını duyurdu.

Etiyopya'da üretilen Lada marka otomobillerin, Sudan, Güney Sudan, Kenya ve Somali gibi bölgedeki diğer Afrika ülkelerine gönderileceğini kaydeden Uriat, "Lada otomobilleri üreten Rus AvtoVAZ firması, Etiyopya'da üretim için anlaşma imzaladı." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Uriat, Lada marka araçların Etiyopya'da ne zaman üretime geçeceğine dair ise bilgi paylaşmadı.

Etiyopya ile Rusya arasındaki ilişkiler son yıllarda artarken Etiyopya, Rusya'nın da üye olduğu BRICS'e kabul edilmişti.

  • Lada
  • Rusa otomobil
  • Etiyopya satış

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