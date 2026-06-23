İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2026 Salı / 8 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4851
  • EURO
    53,1746
  • ALTIN
    6192.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

''Laf atma'' dehşeti: 1 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre 'laf atma' meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

IHA23 Haziran 2026 Salı 07:01 - Güncelleme:
''Laf atma'' dehşeti: 1 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi 5333. Sokak'ta bulunan 10 katlı bir binanın önünde meydana gelen olayda, B.A. ile Alper A., Y.B. ve Y.Y. arasında iddiaya göre 'laf atma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.A. yanındaki bıçakla Alper A., Y.B. ve Y.Y.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Alper A. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralılardan Y.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Y.Y.'nin ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi B.A. yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen B.A. karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Üç kişi hayatını kaybetti: Yüksekova'daki feci kaza kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.