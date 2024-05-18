İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2024 Cumartesi / 11 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2053
  • EURO
    35,1156
  • ALTIN
    2500.7
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Lafa gelince 'israf', seyahate çıkınca lüks ve şatafat! Tasarrufu Roma'da yaktılar
Güncel

Lafa gelince 'israf', seyahate çıkınca lüks ve şatafat! Tasarrufu Roma'da yaktılar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurt dışı gezileri kapsamında Roma'ya gitti. Beraberinde 45 basın mensubunu da götüren İmamoğlu, toplam 73 kişiden oluşan kafilesiyle birlikte şehrin lüks otellerinden birinde konakladı. Kafilenin konaklama maliyeti 15 ila 20 milyon lira arası hesaplandı.

18 Mayıs 2024 Cumartesi 08:55 - Güncelleme:
Lafa gelince 'israf', seyahate çıkınca lüks ve şatafat! Tasarrufu Roma'da yaktılar
ABONE OL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Roma'ya götürdüğü 45 kişilik gazeteci kafilesi 'tasarruf' gündeminde tartışma konusu oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları imza töreni için İtalya'nın başkenti Roma'ya 45 gazeteciden oluşan 73 kişilik bir kafile götürdü. Gazetecilerin büyük bölümünün spor medyası yerine İmamoğlu'nu destekleyen siyasi haberlere imza atan gazetecilerden oluşması dikkat çekti.

HATIRA FOTOĞRAFI

Spor medyasından az sayıda ismin katıldığı geziye Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Barış Pehlivan, Ruşen Çakır, Alişer Delek, Nevşin Mengü ve Yavuz Oğhan'ın da aralarında bulunduğu isimlerin katılması dikkat çekti.

LÜKS OTELDE KONAKLAMA

Gazeteci kafilesi ve heyetin geceyi Roma Parco dei Principi Grand Hotel & Spa'da geçirdiği öğrenildi. 5 yıldızlı otelin internet sitesine göre gecelik fiyatı 30 bin ila 50 bin lira arasında. Otel ve lüks restoranlarda yemekler, geziye katılan gazetecilerin 'tasarruf' konusunda yaptığı yorumları akıllara getirdi. Kafilenin beş yıldızlı otelde konaklamasının maliyeti, 15 ila 20 milyon lira arası hesaplandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.