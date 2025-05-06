Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang'ın ev sahipliğinde, Büyükelçilik binasında düzenlenen resepsiyona, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ankara'da görev yapan büyükelçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Aktaş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Polonya arasındaki köklü ilişkilere dikkati çekerek Polonya'yı, Türkiye'nin stratejik ortağı olarak nitelendirdi.

İki ülke ilişkilerinin güçlenerek sürdürülmesinin hedeflendiğini vurgulayan Aktaş, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın Türkiye ziyaretinin, Ankara-Varşova ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından önemli bir fırsat teşkil ettiğini söyledi.

Aktaş, Türkiye ile Polonya'nın ticaret hacminde 10 milyar dolar hedefinin aşıldığını yeni hedefin ise 15 milyar dolar olduğunun altını çizdi.

İki ülke arasında askeri, güvenlik ve savunma sanayisi alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla gerekli adımların atılmaya devam ettiğini belirten Aktaş, geçen yıl 2 milyona yakın Polonyalı turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve bu sayının daha da artmasının temenni edildiğini ifade etti.

Aktaş, Polonya'nın yükseköğretim alanında Türk öğrencilerin tercih ettiği başlıca ülkeler arasında olduğunu anımsatarak başta iş insanları ve öğrenciler olmak üzere, Türk vatandaşlarının vize süreçlerinin hızlandırılması konusunda çalışıldığını dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Aktaş, Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı sürecinde, Türkiye'nin AB üyelik sürecine güçlü desteğine devam edeceğine samimiyetle inanıldığını sözlerine ekledi.

Büyükelçi Lang da 1791'de kabul edilen Polonya Anayasası'nın yıl dönümünü için toplanıldığını hatırlatarak bunun Avrupa'nın ilk dünyanın ise ikinci yazılı anayasası olduğu bilgisini paylaştı.

Polonya'nın Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceği mesajını veren Lang, ülkesinin savunma konusunda yatırımlar yaptığının da altını çizdi.

Lang ülkesinin, Türkiye'nin Avrupa "yolundaki hedeflerini güçlü biçimde desteklediğine" dikkati çekerek "Polonya, Türkiye'yi sadece sadık bir NATO müttefiki olarak değil, aynı zamanda üç kıtada sulh ve istikrarın teminine katkı sunan mühim bir aktör olarak görmektedir. Türkiye, bölgesel güvenlik, enerji nakil hatları ve insani yardım konularında hayati bir rol oynamaktadır." dedi.

Polonya ile Türkiye arasında, savunma, enerji, ticaret ve kültür alanlarında gelişen işbirliğinin artarak devam ettiğini söyleyen Lang, bu dostluğun daha da derinleşmesini temenni etti.

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