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Laodikya Antik Kenti'nin içinden geçen enerji nakil hattı taşındı

Denizli'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kenti'nden geçen enerji nakil hattı sökülerek, SİT alanı dışına taşındı.

DHA13 Aralık 2020 Pazar 19:11 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 19:11
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Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin yer aldığı, M.Ö. 5 bin 500'den M.S. 7'nci yüzyıla kadar yaşamın sürdüğü tespit edilen Laodikya Antik Kenti'nde bulunan enerji nakil hattının sökülmesine ve bölgenin dışına taşınmasına karar verdi. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, antik kent içindeki 10 direk ve hatta ait diğer malzemeleri sökerek SİT alanı dışına taşıdı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, antik kent içinde bulunan enerji nakil hatlarının tehlike arz ettiğini bu sebeple kaldırılması için Aydın Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na başvuru yaptıklarını belirtip, "Nihayet Laodikya Antik Kenti'nin ortasından geçen yüksek gerilim hatlarını da kaldırttık. Buradaki görüntü kirliliği ortadan kalkmış oldu. Artık burada çekilecek fotoğraf karelerine yalnızca tarihi güzellikler girecek. Bu sebeple çok mutluyuz" dedi.

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