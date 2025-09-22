İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2025 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3607
  • EURO
    48,8259
  • ALTIN
    4982.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Lastiği patlayan kamyonet 2 kişinin ölümüne neden oldu
Güncel

Lastiği patlayan kamyonet 2 kişinin ölümüne neden oldu

Olay Gaziantep'te meydana geldi. Lastiği patlayan kamyonetin devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

AA22 Eylül 2025 Pazartesi 20:42 - Güncelleme:
Lastiği patlayan kamyonet 2 kişinin ölümüne neden oldu
ABONE OL

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda seyreden Hasan A. idaresindeki 27 ME 8998 plakalı kamyonet, Nizip ilçesi Akçakent Mahallesi yakınlarında lastiği patlayınca kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ CAN VERDİ

Araçta yolculuk yapan Suriye uyruklu Curiye Uglan (45) ve kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 8 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.