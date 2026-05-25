Lastik botla denizde sürüklenen 13'ü çocuk 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle lastik botla denizde sürüklenen 13'ü çocuk 26 düzensiz göçmen kurtarılırken, Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen de yakalandı.

IHA25 Mayıs 2026 Pazartesi 18:34 - Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre, dün saat 04.50 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım çağrısında bulunulduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu KB-89 ekipleri, bot içerisindeki 13'ü çocuk olmak üzere toplam 26 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

KARADA GÖZETLEME ARACINA TAKILDILAR

Aynı gün saat 16.30 sıralarında Çeşme ilçesinde yürütülen çalışmalarda ise Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-354) tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, gerçekleştirdiği operasyonla 7'si çocuk 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Toplam 47 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

