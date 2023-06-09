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Lastik botlardaki onlarca düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 61 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA9 Haziran 2023 Cuma 20:25 - Güncelleme:
Lastik botlardaki onlarca düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botu tespit etti.

"TCSG-28" botuyla bölgeye giden ekipler, botlarının motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 27 Afganistan uyrukluyu kurtardı.

Diğer operasyonda ise botla aynı bölgeye intikal eden ekipler, lastik bottaki Yemen, Liberya ve Eritre uyruklu 34 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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