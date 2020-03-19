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Lastik patladı, kamyonet devrildi: Tem kitlendi

TEM otoyolunda lastiği patlayan kamyonet devrildi. Devrilen kamyonet nedeniyle trafik, Mahmutbey gişeler istikametinde durma noktasına geldi.

IHA19 Mart 2020 Perşembe 13:44 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 13:44
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Olay, TEM otoyolu Ispartakule mevkisi Mahmutbey Gişeler istikametinde saat 12.45 sıralarında yaşandı. Edilen bilgilere göre, 34 SSU 38 plaka sayılı kamyonet seyir halindeyken lastiği patladı. Lastiği patlayan kamyonet sürücüsü kontrolnden çıkarak devrildi. Olay sonrası sürücü çevredeki diğer sürücülerin desteğiyle kamyonetten çıkarıldı. Sürücünün sağlık durumun un iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası çağrılan vinç devrilen kamyoneti kaldırırken trafik bir süre Mahmutbey gişeler istikametinde durdu. Kamyonetin kaldırılmasıyla trafik normal seyrinde devam etti.

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