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Lastik patladı otomobil kontrolden çıktı, 10 yaşındaki Damla öldü

Konya'da lastiği patlayan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. Kazada Damla Sümbül (10) öldü, 4 kişi de yaralandı. Araç hurdaya döndü.

DHA01 Ağustos 2020 Cumartesi 10:03 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 17:41
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Kaza, saat 00.10 sıralarında Konya-Adana karayolu Ereğli ilçesi yakınında meydana geldi. Ercan Sümbül (52) yönetimindeki 06 BR 5339 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Hurdaya dönen araçta sürücü Ercan Sümbül ile araçta bulunan Ayşe Kaya (37), Kader Demir (17), Özge Sümbül (14) ve Damla Sümbül (10) yaralandı. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Damla Sümbül, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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