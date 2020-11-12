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Lastikleri kapanla patlatılarak durduruldu: Plakasız minibüsten iki çocuk çıktı

Denizli'de lastikleri kapanla patlatılarak durdurulan, camlarına film takılmış plakasız minibüsün 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuk tarafından kaçırıldığı anlaşıldı. İçinde bakır kabloların da bulunduğu minibüs, çekici yardımıyla kaldırıldı.

AA12 Kasım 2020 Perşembe 17:31 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 17:31
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Polis ekipleri, Çetin Beton'daki uygulama noktasında, camlarındaki film nedeniyle içi görünmeyen plakasız minibüsü durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan minibüs, kent merkezi yönüne kaçmaya başladı.

Yaklaşık 15 kilometre kaçan ve Çevre Yolu'nda ilerleyen minibüs, Yenişafak Mahallesi 1166 Sokak'ta, ekiplerin yola serdiği kapanla, lastikleri patlatılarak durduruldu.

Araçtan inerek kaçmaya başlayan 13 ve 14 yaşlarında iki çocuk, yakalandı.

"Çekme Belgeli" minibüsün, aracı kullanan 13 yaşındaki çocuğun babasına ait olduğu öğrenildi.

Denizli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İçinde bakır kabloların da bulunduğu minibüs, çekici yardımıyla kaldırıldı.

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