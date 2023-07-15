Latin Amerika ülkelerinde ''15 Temmuz'' etkinliği

Büyükelçilik binalarındaki etkinlikler, 15 Temmuz şehitleri için yapılan saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Peru'da Türkiye'nin Lima Büyükelçiliğindeki etkinliğe, Büyükelçi Serra Kaleli, Türk kurum temsilcileri ve bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Kaleli, konuşmasında 15 Temmuz'un, Türk milletinin demokrasiye bağlılığının en somut göstergesini teşkil ettiğini belirterek "Birlik ve beraberlik içinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi engellendi. Türkiye'nin FETÖ dahil tüm terör örgütleriyle kararlı mücadelesi sürecektir." dedi.

Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğundaki etkinlikte, Türkiye Yüzyılı kahramanlarına saygı ve minnet duyguları ifade edildi.

Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosu Gürsel Evren, konuşmasında, hain FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin akamete uğratıldığını vurgulayarak "Vatanımıza, milletimize, demokrasimize ve Cumhuriyet'imizin kazanımlarına ölümleri pahasına sahip çıkan şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz." diye konuştu.

Söz konusu etkinliğe Sao Paulo'da düzenlenen "2023 IBSA Goalball Gençler Dünya Şampiyonası'na katılan "Milli Takım Kafilesi" de katıldı ve kafile adına takım kaptanı "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" vesilesiyle bir mesaj okudu.

- Ekvador

Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın'ın ev sahipliğinde organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni, Ekvador'daki yerleşik Türk vatandaşları ve Ekvador Müslüman toplumu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

- Kolombiya

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne de Kolombiya'daki Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı, burada vatan için canını feda eden aziz şehitler için anma töreni yapıldı.

- Venezuela

Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu'nun ev sahipliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği yapıldı.

Karamanoğlu, konuşmasında, "Karakas'taki vatandaşlarımızla 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz, halkımızın İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi dışarıdan olsun, içeriden olsun, varlığına, özgürlüğüne ve demokrasisine kastedenlerin önünde hiçbir zaman boyun eğmeyeceğini saygıyla ve gururla bir kere daha anıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Arjantin

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Süleyman Ömür Budak'ın katılımıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle büyükelçilik binasında şehitler ve gaziler için tören yapıldı.

