Latin Amerika ülkelerinden Türkiye'ye taziye mesajı

Meksika Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşanan can kayıpları için Türk hükümeti ve halkına en içten taziyelerini iletti ve yaralılara acil şifalar diledi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Bolu kentinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için Türk hükümeti ve halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Şili

Şili hükümeti, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu belirterek "Şili, kurbanların ailelerine en içten taziyelerini sunmakta ve bu büyük trajedide yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duymaktadır." ifadelerini kullandı.



- Ekvador

Ekvador hükümetinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Bolu'daki otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler nedeniyle "derin" üzüntü duyulduğu vurgulanarak "Başta kurbanların aileleri olmak üzere, Türk halkı ve hükümetine başsağlığı ve dayanışma dileklerimizi ifade ediyoruz." mesajına yer verildi.

- Paraguay

Paraguay Cumhuriyeti hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, çok sayıda can kaybına yol açan Bolu'daki otel yangını nedeniyle "derin" üzüntünün ifade edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu zor zamanda, Türk halkına ve hükümetine en içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

- Peru

Peru Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Peru, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen talihsiz yangında yaşanan ölümler ve yaralanmalar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Türk halkına en derin taziyelerini ve dayanışma duygularını iletmektedir." mesajına yer verildi.

- Brezilya

Brezilya hükümeti, internet sitesinden yaptığı açıklamada, 'Bolu şehrindeki bir otelde çıkan yangın sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle aldık. Hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşan Brezilya hükümeti, Türk hükümeti ve halkına başsağlığı diler." açıklamasında bulundu.

- El Salvador

El Salvador Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'ne başsağlığı ve sabır dileklerini iletirken yangından etkilenenlere acil şifalar, hayatını kaybedenlerin ailelerine ise en derin taziyelerini sunduğunu belirtti.

- Guatemala

Guatemala Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bolu'daki bir otelde hayatını kaybedenler nedeniyle Türk hükümeti ve halkına en içten taziyelerin paylaşıldığı bildirildi.

