''Lav yolu'' TÜBİTAK projesine ilham oldu

AA 05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:28 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:28

Diyarbakır'da özel bir lisede okuyan Tekin, Diyarbakır ve Şanlıurfa sınırında yer alan, tarihsel süreçte faaliyetini çeşitli aralıklarla sürdüren, son faaliyetini 100 bin yıl önce gerçekleştirdiği belirtilen 1957 metre yüksekliğindeki Karacadağ'dan çıkan lavların oluşturduğu 120 kilometrelik bazalt platoya ilişkin proje hazırladı.

Lav yolu arazisinin ait olduğu Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden saha desteği alan Tekin, "Karacadağ ve Çevresinin Jeoturizm Potansiyeli" projesiyle doğal yüzey yapısı ile farklı bir yürüyüş keyfi yaşatan, yüzlerce volkanik mağara ile iple tırmanma ve fotoğraf çekimi gibi birçok imkan sunan lav yolunun tanıtılması ve bu sayede yöre halkının gelir elde etmesini amaçladı.

Gezi rotalarından, konaklamaya, yöresel ürünlerden kültürel alışkanlıklara kadar birçok detayın yer aldığı projesi sayesinde Tekin, Malatya'da düzenlenen TÜBİTAK 2021 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında bölge birinciliğini elde etti.

Türkiye Finali Yarışması'nda bölgeyi coğrafya kategorisinde temsil edecek projede, söz konusu alana ilişkin tanıtım filmleri hazırlanması, yürüyüş rotalarının oluşturulması, alanda mini marketler açılması, yöresel ürünlerin satışı için uygun alanlar oluşturulması, butik oteller yapılması, balon gezileri gerçekleştirilmesi gibi birçok başlık yer alıyor.

Tekin, AA muhabirine, orman mühendisi olan babasıyla arazi çalışmalarına gittiğinde lav yolunu gördüğünü ve yolun ilgisini çektiğini belirterek, bölge hakkında araştırma yapmaya başladığını söyledi.

Bazalt platoda gördüklerini öğretmeni Emine Yurteri ile paylaştığını dile getiren Tekin, öğretmeniyle alanı gezdikten sonra TÜBİTAK projesi hazırlamaya karar verdiklerini belirtti.

Aylarca arazi çalışması yaptıklarını, ilginç yerlerin fotoğraflarını çektiklerini kaydeden Tekin, bununla ilgili sunum hazırladıklarını ve yöre halkıyla görüştüklerini bildirdi.

"Biz de neden burası jeopark olmasın diye bir proje hazırladık ve projeyle TÜBİTAK'ın yarışmasına başvurduk." diyen Tekin, projeyle amaçlarının bölgeye turist çekmek ve bu sayede yöre halkının gelir elde etmesini sağlamak olduğunu dile getirdi

Tekin, "Bu bölge, doğa sporcularının ve tutkunlarının seveceği bir alan. Proje bölgede izole turizme ve yöre halkına katkı sağlayacak." dedi.

- "DİYARBAKIR'IN TURİZMİNE SİNERJİ KATACAK"

Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Metin Eratilla da Karacadağ lav yolu platosunun Orman Genel Müdürlüğüne ait bir arazi olduğunu belirterek, bitki envanterinin yanı sıra bölgenin coğrafi yapısının da öne çıktığını ve bununla ilgili eko turizm projeleri üzerinde yoğunlaştıklarını anlattı.

Bölgenin jeopark ilan edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Eratilla, "İnşallah bu projeyle bölge, ülkemizde tanınırlık kazanacak. Bu da Diyarbakır'ın turizmine bir sinerji katacak, katkı sağlayacaktır. Tekin'in daha kolay konular varken böyle karmaşık bir bölgede çalışması bizim için gurur kaynağı. Yörenin turizme kazandırılması için elimizden gelen tüm katkıyı sunmaya hazırız." diye konuştu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Yarımkaş köyü muhtarı Mehmet Sait Gülçer ise bölgeyi gezenlerin hayretler içerisinde kaldığını anlatarak, "Taşların oluşumu, içerisinde yeşeren ağaçlar... Gelenler bir daha geliyor. Yörenin turizme kazandırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

