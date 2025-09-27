İSTANBUL 22°C / 16°C
Lavabo açıcılarda kimyasal tehlike... Piyasadan arzı yasaklanacak

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı duyuruda, iki markaya ait lavabo açıcılarının 'dokunsal uyarıların bulunmaması' gerekçesiyle piyasadan toplatılmasına karar verildiğini açıkladı.

27 Eylül 2025 Cumartesi 11:03
Lavabo açıcılarda kimyasal tehlike... Piyasadan arzı yasaklanacak
İnsan sağlığı açısından risk taşıyan ürünlerle mücadelesini sürdüren Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) yeni ürünler ekledi.

Buna göre iki markaya ait lavabo açıcıların piyasadan arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

Listeye eklenen Cosmiq marka lavabo açıcının çocuk emniyetli kapatma düzeneği ile dokunsal uyarıların bulunmamasından dolayı risk oluşturduğu vurgulandı.

Ayrıca Gojo marka lavabo açıcının da dokunsal uyarıların bulunmaması nedeniyle piyasaya arzı yasaklanarak toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık ayrıca, 23 Eylül 2025 tarihinde Royal Home marka oda kokusunun da kesik, kimyasal ve yangın riski taşıdığı gerekçesiyle toplatılmasına karar vermişti.

