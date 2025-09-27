İnsan sağlığı açısından risk taşıyan ürünlerle mücadelesini sürdüren Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) yeni ürünler ekledi.

Buna göre iki markaya ait lavabo açıcıların piyasadan arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

Listeye eklenen Cosmiq marka lavabo açıcının çocuk emniyetli kapatma düzeneği ile dokunsal uyarıların bulunmamasından dolayı risk oluşturduğu vurgulandı.

Ayrıca Gojo marka lavabo açıcının da dokunsal uyarıların bulunmaması nedeniyle piyasaya arzı yasaklanarak toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık ayrıca, 23 Eylül 2025 tarihinde Royal Home marka oda kokusunun da kesik, kimyasal ve yangın riski taşıdığı gerekçesiyle toplatılmasına karar vermişti.

Ünlü marketin çamaşır suyu toplatılıyor!

Bakanlık talimat verdi: Piyasadan toplatılacak

Ticaret Bakanlığı güvensiz okul ve kırtasiye malzemeleri için denetimlerini yoğunlaştırdı