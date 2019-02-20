12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3236
  • 6,0513
  • 230.081
  • 101.971
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Lavrov: Bağımsız bir ülkeye doğrudan müdahale BM kriterlerine aykırı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'ABD'nin askeri müdahale tehditlerini Venezuela'daki muhalefet destekliyor. Bağımsız bir ülkeye doğrudan müdahale edilmesi BM'nin belirlediği kriterlerine aykırıdır.' dedi.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ve Zambiya Dışişleri Bakanı Joe Malanji, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıl dönümü kapsamında Moskova'da bir araya gelmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin sorusu üzerine Venezuela'daki durumdan endişe duyduğunu belirten Lavrov, "ABD'nin askeri müdahale tehditlerini Venezuela'daki muhalefet destekliyor. Bağımsız bir ülkeye doğrudan müdahale edilmesi BM'nin belirlediği kriterlere aykırıdır." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Venezuela'daki sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine işaret etti.

Zambiya Dışişleri Bakanı Malanji de görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ele alındığını aktardı.

Uçak gemilerini imha edebilen nükleer torpido bu bahar suya indirilecek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ankara'da askeri kışlada patlama: Yaralılar var

Ankara'da askeri kışlada patlama: Yaralılar var

Sisi zulmü devam ediyor: 9 genci daha idam etti

Sisi zulmü devam ediyor: 9 genci daha idam etti

İsrail'de yapılacak Eurovision'a boykot çağrısı

İsrail'de yapılacak Eurovision'a boykot çağrısı

Ayakkabı ve Botlarda Son İndirim!

Ayakkabı ve Botlarda Son İndirim!

Rusya'dan ABD'ye Venezuela mesajı: BM kriterlerine aykırı

Rusya'dan ABD'ye Venezuela mesajı: BM kriterlerine aykırı

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti: Atama takvimi belli oldu

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti: Atama takvimi belli oldu

Başkan Erdoğan'dan tanzim satış açıklaması

Başkan Erdoğan'dan tanzim satış açıklaması

Gezi provokatörlerine müebbet istemi

Gezi provokatörlerine müebbet istemi
 

POPÜLER HABERLER

CHP seçim otobüsü, tanzim satış noktasında Barış Manço´nun şarkısını çalarak vatandaşla dalga geçti

CHP seçim otobüsü, tanzim satış noktasında Barış Manço´nun şarkısını çalarak vatandaşla dalga geçti

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

Borcu olanlar dikkat! Faiz alınmayacak

Borcu olanlar dikkat! Faiz alınmayacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA