Rusya'dan 'Barış Pınarı' açıklaması

Lavrov: Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz' dedi.
- AA
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz" dedi.
Lavrov, "Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD’nin bu bölgede attığı adımların sonucu" dedi.
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