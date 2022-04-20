Lema Clinic ile diş sağlığınız için öneriler

Diş çürüklerinin oldukça ciddi diş sorunları arasında yer aldığını belirten Polen Akkılıç, bu sorunların zamanında tedavi edilmemesinin çok daha ciddi sorunları beraberinde getirdiğinin altını çizdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akkılıç, diş çürükleri hakkında değerlendirmelerde bulunarak açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Lema Clinic olarak hastalarımıza en iyi hizmeti sunmak temel hedefimiz. Bu nedenle diş sorunlarının her birini önemsiyor ve hastalarımızın daha sağlıklı bir yaşantıya ulaşmalarına destek oluyoruz. Uzman hekimlerimiz, ilk önce diş muayenesi gerçekleştiriyor. Var olan diş ve diş eti sorunlarını belirleyerek hastalarımıza gerekli bilgileri sunuyoruz. Böylelikle gerekli tedavileri zamanında uyguluyor, hastalarımızın çok daha sağlıklı bir ağız ve diş sağlığına ulaşmasını sağlıyoruz."



"DİŞ ÇÜRÜKLERİ OLDUKÇA CİDDİ SORUNLAR ARASINDA YER ALIYOR"



Diş çürüklerinin basit bir diş problemi olarak göründüğünü fakat çok önemli sorunlar arasında yer aldığını belirten Polen Akkılıç, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Özellikle diş ağrılarının başlaması halinde kendisini hastaya belli eden diş çürükleri, zamanında tedavi edildiğinde farklı sorunların da önüne geçilmiş olur. Bu nedenle düzenli diş muayenesinin önemli olduğunu ifade edebilirim. Bazı insanların diş çürüklerine genetik bir yatkınlığı bulunduğu için hastanın öyküsünü dinlemek çok önemli. Bunun yanı sıra gerekli muayeneler uygulanarak diş çürüklüğünün seviyesi belirlenmeli ve uygulanacak tedavi tespit edilmeli. Bu işlemlerden sonra yenilikçi tedai uygulamaları gerçekleştirilebilir. Lema Clinic olarak hastalarımızın diş çürükleri ve daha farklı diş ve diş eti sorunlarıyla hayat kalitelerinin düşmesini engelliyoruz. Yenilikçi uygulamaları tercih ederek hastalarımızın sağlıklı ve estetik bir gülüşe ulaşabilmelerini olanaklı hale getiriyoruz."