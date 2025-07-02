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Leman'ın sicili rezilliklerle dolu! Yöneticileri firar etti

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ve Hz. Musa'yı (AS) resmeden sözde mizah dergisi Leman'ın sicili kabarık çıktı. Öte yandan derginin 2 yöneticisinin firar ettiği belirtildi.

HABER MERKEZİ2 Temmuz 2025 Çarşamba 07:39 - Güncelleme:
Leman'ın sicili rezilliklerle dolu! Yöneticileri firar etti
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İslam Peygamberi'ne çirkin saldırıda bulunan Leman, daha önce 15 Temmuz şehitlerine de hakaret etmişti. Çirkin saldırıya siyasilerden de tepki yağdı. Derginin 2 yöneticisinin firar ettiği öğrenildi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ve Hz. Musa'yı (AS) resmeden sözde mizah dergisi Leman'ın sicili kabarık çıktı.

Derginin gündeme gelen skandal çizimle yapmaya çalıştığı İslami değerlere yönelik saldırının ilk olmadığı belirlendi. Geçmişte de İslami değerleri hedef alan dergi, 2010 yılında Hz. Adem ve Hz. Havva'yı 'uygunsuz' şekilde çizmiş, asker ve polisin Güneydoğu'da okullara saldırdığı yönünde bir karikatüre imza atmıştı.

Dini ve milli değerlere yönelik saldırılarını sistematik olarak tekrarlayan Leman, Peygamber Efendimize hakaret eden ve Paris merkezli Fransız Charlie Hebdo Dergisi'ne kapaktan destek vermişti.

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