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Leman'ın skandal çizimine protesto...

Leman'ın skandal çizimine tepki gösteren ÖZGÜRDER üyeleri, Taksim Camisi önünde protesto gösterisi düzenledi. 'Peygambere hakaret cezasız kalamaz' sloganları atan ÖZGÜRDER üyeleri, 'Özgürlük değil, inanca saldırı' yazılı pankart ve dövizler açtı.

AA1 Temmuz 2025 Salı 16:00 - Güncelleme:
Leman'ın skandal çizimine protesto...
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Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜRDER) üyeleri, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür çizimi yayımlanmasını Taksim Camisi önünde protesto etti.

Cami önünde toplanan dernek üyeleri, "Peygambere hakaret cezasız kalamaz" sloganları atarak, "Hz. Muhammed'e can feda", "Özgürlük değil, inanca saldırı" yazılı pankart ve dövizler açtı.

Hz. Peygambere hakaret ettiler

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu etkinlikte basın açıklamasını okuyan Dernek Sözcüsü Necmettin Irmak, birilerinin tanımadıkları ve kör ideolojilerinden dolayı Hazreti Muhammed'e açık düşmanlık sergilediklerini söyledi.

Irmak, "Resulullah Aleyhisselam söz konusu olunca ona iman eden herkesin 'Canım, anam, babam, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah.' diyebilecek kıvamda olduğunu bir türlü anlamadılar. Anlamamak için diretiyorlar; küfürlerinde, şirklerinde, düşmanlıklarında inat ediyorlar. Hem dünyalarını hem de ahiretlerini kaybediyorlar. Ben buradan davet ediyorum: Gelin Allah'ı tanımaya ve anlamaya çalışın." diye konuştu.

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