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Levent Üzümcü'den 'tünel' yalanı! Aklınca dalga geçmeye çalıştı, rezil oldu

Levent Üzümcü, Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin altına inşa edilen tüneli ti'ye almak isterken fena halde rezil oldu. Tünellerin pistin inşaatı sırasında pist altında kalacak yollar için yapıldığını bilmeyen Üzümcü sosyal medyada dalga konusu oldu.

5 Temmuz 2021 Pazartesi 12:26 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 12:28
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Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken direksiyon başında bir video kaydederek yapılan tünelle dalga geçmeye çalışan CHP'li Şişli Belediyesi Meclis Üyesi ve eski oyuncu Levent Üzümcü'nün yalanı tepki topladı. Üzümcü, "Size bunu göstermek istiyorum. Bu tünel, Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Dünyada ilk ve tek. Açık havaya yapılmış olan, herhangi bir dağ oyulmadan yapılmış ilk tünel bu." ifadelerini kullanarak görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Üzümcü'nün videosu sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki toplarken tünellerle ilgili gerçek de yeniden dile getirildi.

PİSTİN ALTINDAN GEÇİYOR

Yolcu sayısının her geçen gün arttığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nın büyütülmesi için ikinci bir pist yapılacak. Bu alana da öncelikle tünellerle bağlantı yolu açıldı. Tüneller pistin inşaatı sırasında pist altında kalacak yollar için yapıldı.

HOLLANDA'DA BENZERİ VAR

Avrupa'nın farklı bölgelerindeki havalimanlarının altlarından tüneller geçiyor. Bunlardan biri de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı.

AK PARTİLİ ARVAS: CAHİLİN TEKİ

Üzümcü'nün videosunu alıntılayan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, "Bu adam sürekli kendisiyle aynı düşüncede olmayanları aşağılayan, "çomar" diyen, topluma tepeden bakmayı marifet sanan ve malum kesimde kendisini entelektüel, sanatçı olarak konumlandıran cahilin tekidir. Eğer cahil değilse de büyük bir yalancıdır." ifadeleriyle tepki gösterdi.

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