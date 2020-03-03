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  • Levyeyle kapısını açtıkları evden 20 bin liralık altın çalan 3 kadın aranıyor
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Levyeyle kapısını açtıkları evden 20 bin liralık altın çalan 3 kadın aranıyor

Adıyaman'da, 3 kadın levye ile çelik kapısını açarak girdikleri evde bulunan 20 bin lira değerindeki altınları alarak kaçtı.

DHA03 Mart 2020 Salı 19:07 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 19:07

Olay, öğle saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesinde meydana geldi. 8 katlı binanın en üst katında S.Ç.'ye ait eve kimsenin olmadığı sırada kimliği belirsiz 3 kadın geldi. Evin kapısını levye ile açarak içeri giren şüpheli kadınlar, yatak odasında bulunan 20 bin lira değerindeki altınları çalarak kaçtı.

Öğleden sonra eve gelen S.Ç., kapının açıldığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis evde yaptığı incelemede ve çevredeki güvenlik kameralarından eve 3 şüpheli kadının girdiğini belirledi. Polis ekipleri eşkali belirlenen 3 şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Sürü İHA'lar yakında göreve hazır

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